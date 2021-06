Serena Bortone Supertag

Serena Bortone è una giornalista, presentatrice e autrice televisiva. Cresciuta nella scuola della Rai 3 di Angelo Guglielmi, inizia a lavorare nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca nel 1989 per poi proseguire nella squadra di altre trasmissioni storiche come Avanzi di Serena Dandini e Ultimo minuto format di docufiction.

Dal 1998 comincia la sua esperienza come giornalista politica: è inviata e autrice per TeleCamere e nel 2006 ne è anche la conduttrice. Tra il 2000 e il 2001 realizza dieci documentari per il canale Viaggi di Stream TV. Nel 2007 torna alle inchieste di Mi manda Raitre come autrice. Lavora come autrice dello speciale di Rai 3 Dodicesimo Presidente, condotto da Federica Sciarelli con la partecipazione di Corrado Augias, dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio 2015.

Dal 2010 è autrice della prima edizione di Agorà, programma condotto da Andrea Vianello prima e da Gerardo Greco poi. Ricopre anche il ruolo di inviato, seguendo tra l’altro le elezioni presidenziali francesi del 2012 e quelle americane del 2014. Nel 2016 è ideatrice e conduttrice di due reportage che raccontano la contemporaneità attraverso le relazioni, dal titolo "Tutti salvi per amore", in onda in seconda serata su Rai 3.

Nel 2020 torna alla conduzione di un programma di informazione e intrattenimento Oggi è un altro giorno.

