Amici 23, anticipazioni serale: gli spoiler della semifinale, il gesto romatico che fa sognare, ospiti, sfide, giudici, eliminati e finalisti

É tempo di semifinale per la scuola di Amici 23. Giovedì 9 maggio si sono svolte le ultime registrazione della stagione e domenica 12 maggio, in via eccezionale, i ragazzi si sfideranno per conquistare un posto in finale, che ricordiamo sarà in diretta e andrà in onda il 18 maggio. Grazie alle «talpe» di AmiciNews possiamo svelarvi gli spoiler, un gesto romantico da parte di uno dei talent che fa sognare il pubblico, gli eliminati, gli ospiti e le sfide più spettacolari degli allievi della classe più spiata d'Italia.