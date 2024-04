Rai, cancellato il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Serena Bortone: «Nessuna spiegazione». Pd e social gridano alla censura

di Redazione web



La Commissione Vigilanza Rai

«Apprendiamo stamattina che dalla puntata di stasera di Che sarà, il programma condotto in prima serata da Serena Bortone su Rai3, è stato cancellato il previsto monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile.

La reazione sul web

Gli utenti dei social non hanno preso bene la decisione della Rai e appoggiano Serena Bortone e Antonio Scurati. «Questa è censura», «La democrazi in questo Paese è a rischio» e il più gettonato «È molto semplice, sono fascisti». C'è anche chi punta il dito contro il Servizio pubblico definendolo «Telemeloni».

«Sgraditi al governo»

«La Rai silenzia Antonio Scurati nel programma di Serena Bortone. Cancellato il contratto dello scrittore che era previsto nella puntata odierna di «Che sarà...» su Raitre con un monologo sul 25 aprile. In assenza di chiarimenti sul perché della cancellazione dell'intervento dello scrittore in trasmissione, chiarimenti che nemmeno la conduttrice del programma riesce ad avere, non possiamo che registrare l'ennesimo segnale di una Rai dove si contrasta ogni espressione culturale sgradita a chi governa». Lo scrive in una nota l'Esecutivo Usigrai, che «rilancia con forza l'allarme dei giorni scorsi sul controllo asfissiante dei partiti sulla Rai e la mobilitazione a difesa del servizio pubblico Radiotelevisivo che è di tutti i cittadini e non di chi governa».

Insorgono i Pentastellati

«Visto che Serena Bortone non è riuscita ad ottenere alcuna spiegazione plausibile sul perché lo scrittore Antonio Scurati non potrà andare ospite stasera a «Chesarà...» su Rai3, la Rai dovrà rispondere alla nostra interrogazione in commissione di Vigilanza. C'entra qualcosa il fatto che l'autore avrebbe dovuto interpretare un monologo sul 25 aprile? Davvero temi come la cultura e l'antifascismo fanno così paura alla Rai meloniana?». Lo affermano in una nota i componenti del M5s in commissione di Viglanza Rai Dolores Bevilacqua e Luca Pirondini. «L'azienda sarebbe ancora in tempo per tornare sui suoi passi e rivedere questa decisione assurda, che puzza di censura lontano un miglio, consentendo a Scurati di essere ospite stasera dalla Bortone. Ci auguriamo - concludono Pirondini e Bevilacqua - che questo avvenga per evitare un ulteriore colpo all'immagine della Rai e del nostro Paese sul fronte della libertà di espressione».

«Scurati fa marketing»

«Antonio Scurati è uno di quegli autori molto intelligenti che, con la destra al governo, sanno di poter fare marketing vendendo libri e incassando soldi dalle apparizioni pubbliche. È già successo con Berlusconi che ha reso ricchi famosi giornalisti, diventati in realtà famosi solo per questo. È la logica commerciale della storia falsata che viene spacciata come vera. Se domani cadesse il nostro governo Scurati non venderebbe più una copia e il fascismo sparirebbe salvo ricomparire magari tra qualche anno. Ci sono tanti lettori, più che elettori, che ci credono. Io provengo da una storia democristiana. Il fascismo era morto cinquant'anni fa abbondantemente in Italia, figuriamoci oggi. Scurati si occupi dei criminali comunisti che ancora regnano nel mondo. Questa solfa rituale e anche ridicola fu ben descritta, sempre cinquant'anni fa, da Pasolini che, senza offendere nessuno, era ben altra cosa rispetto a chi cerca solo di procurarsi diritti d'autore». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, commentando la cancellazione del monologo di Scurati dalla puntata di stasera di 'Che sarà', il programma di Serena Bortone in onda su Rai3.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA