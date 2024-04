Sfonda il finestrino dell'auto e punta la pistola alla tempia del guidatore: la rapina in pieno giorno ripresa dalle telecamere

Arrivano in scooter, uno di loro scende e sfonda il finestrino della macchina che sta rientrando a casa e rapina il guidatore. Un flash, una rapina lampo quella andata in scena a Napoli e ripresa da alcune telecamere di sorveglianza il 21 aprile scorso. Accade in pieno giorno, alle ore 13 in via Roma verso Scampia. Il gesto criminale è stato denunciato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che divulga spesso sulle sue pagine social notizie e clip di questo genere.

La denuncia di Borrelli

«Siamo sotto assedio della delinquenza più becera», ha commentato il deputato Francesco Emilio Borrelli su Facebook. «Un clima da Far West. In periferia quanto al centro della città - ha continuato - non esistono zone franche. La vittima stava rientrando a casa da lavoro e gli è andata bene per il solo fatto che non ci abbia rimesso la pelle. In città è vera emergenza sicurezza, i cittadini perbene sono sotto assedio di delinquenti sfrenati e impuniti. Lo Stato deve fare sentire la sua presenza con operazioni costanti, radicali e profonde. Bisogna agire con determinazione prima che il marcio prevalga».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 18:42

