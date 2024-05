Oroscopo di martedì 7 maggio, l'amore bussa alla porta ma occhio alle parole: chi sale e chi scende

L'oroscopo di martedì 7 maggio 2024 fa battere il cuore di diversi segni. La Luna e Venere in Toro spingono i segni di terra ad amare, in particolar modo la Vergine, che potrebbe fare un incontro speciale. Marte regala passione ai segni di fuoco, soprattutto per l'Ariete che vuole osare con la sua dolce metà. I segni d'aria sono un po' confusi, mentre i segni d'acqua dovrebbero riflettere un po' di più prima di parlare.

Le previsioni di Leggo per martedì 7 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.