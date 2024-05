Elisabetta Gregoraci, il suo posto del cuore: «L'ho sempre amato... Qui tutto si spegne, tranne i pensieri»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram e si è lasciata immortalare davanti al mare al quale, poi nella didascalia, ha dedicato un dolce pensiero. La showgirl calabrese non ha svelato ai fan con chi si trovasse in quel momento ma tutti credono che fosse in compagnia del suo Giulio Fratini con il quale è stata recentemente in vacanza in Marocco. La conduttrice e l'imprenditore sembrano essere più felici che mai e si divertono anche nei luoghi più comuni come, ad esempio, il supermercato.

Il post Instagram di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una serie di nuove foto in cui sorride, è pensierosa o assorta, davanti al mare blu e al cielo azzurro. La didascalia che accompagna gli scatti recita: «Da sempre amo chi il mare lo guarda, lo ascolta e lo fa suo.

La storia con Giulio Fratini

Elisabetta Gregoraci, in questo momento della sua vita, è molto felice anche nel suo privato. La showgirl, infatti, fa coppia fissa con Giulio Fratini ormai da due anni e con lui ha intrapreso diversi viaggi ed esperienze belle che le sono rimaste impresse nel cuore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA