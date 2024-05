Enrico Mentana, attacco a Lilli Gruber e a La7: «Lei maleducata, loro ignavi. Gli ascolti sono merito del mio Tg»

di Ida Di Grazia

Enrico Mentana risponde a Lilli Gruber dopo le accuse di "incontinenza" che hanno ritardato la messa in onda di Otto e mezzo. Il direttore del Tg de La7 ha pubblicato su Instagram un post con la curva degli ascolti del telegiornare e si è scagliato non solo contro la collega, ma anche contro la rete per non aver preso le distanze. Una frattura che potrebbe rivelarsi più pesante del previsto considerati i rumors di questi giorni che vorrebbero Mentana verso altri "lidi".

Le parole di Mentana

«Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quelle dei giorni precedenti - del tg La7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento». Così Enrico Mentana su Instagram in risposta all'attacco ricevuto in diretta da Lilli Grubert lunedì sera.

«A quel tg però - prosegue Mentana - ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente».

Poi l'attaco a La7 e alla Gruber: «Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi».

Cosa ha detto Lilli Gruber

Lunedì 6 maggio prima di iniziare il suo programma "Otto e Mezzo" Lilli Gruber ha lanciato una frecciatina a Enrico Mentana "reo" di aver sforato i tempo e aver passato la linea più tardi del solito. «Buonasera e benvenuti alle 20.46, - ha detto la giornalista in apertura - non alle otto e mezza e a Otto e Mezzo ma l'incontinenza è una brutta cosa.

Addio vicino?

In una recente intervista a La Stampa Enrico mentana aveva candidamente ammesso: «Non ho difficoltà a dire che il mio contratto scade il 31 dicembre del 2024. Quindici giorni dopo compio 70 anni, cosa mi metto a fare? Non che sia stanco, ma me ne sono sempre andato quando non c’erano le condizioni per lavorare bene. Lavorerei molto volentieri in una rete televisiva con Amadeus, ma non mi immagino una Rai povera senza di lui».

Parole che hanno fatto tremare i piani alti e che hanno acceso i rumors che vorrebbero Mentana verso Discovery. L'idea della Warner, con il canale Nove, è quello di creare un nuovo polo di informazione grazie al marchio CNN, il canale all news statunitense, e avere un direttore di peso come Mentana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 11:23

