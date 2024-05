Veronica Peparini, le gemelline nell'abbraccio con le dottoresse: «Non smetterò mai di essere grata a loro»

di Cristina Siciliano

«Non smetterò mai di essere grata a loro. Vedere le bambine in braccio a voi è un traguardo raggiunto insieme». Con queste parole Veronica Peparini ha espresso la sua felicità nel vedere le sue gemelline, Penelope e Aurora, avute dall'amore con Andreas Muller, in braccio alle dottoresse Milena Viggiano e Isabella Fabietti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Dopo una gravidanza difficile e un parto andato nel migliore dei modi, Veronica Peparini, mamma di quattro figli, si dice felicissima ed emozionata per tutto quello che sta vivendo.

La dedica

La dottoressa Isabella Fabietti ha condiviso la tenera foto con le gemelline Penelope e Aurora, Andreas e Veronica sul suo profilo Instagram. «La vita è questa. Nulla è facile e niente è impossibile. Gemelli monocoriali».

La gravidanza difficile

Per Veronica Peparini il periodo della gravidanza non è stato rose e fiori. La coreografa e il ballerino hanno avuto paura di perdere una delle due bambine. «Le gravidanze gemellari come la mia, monocoriali biamgnotiche, sono particolari - aveva spiegato Veronica Peparini a inizio dicembre -. Si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente». La coreografa si è poi detta fortunata per aver scoperto il problema in tempo.

