Marco Manfrinati uccide il padre della ex moglie, la provocazione alla suocera: «Come sta tuo marito?». E sorride dopo l'arresto

Ha sfregiato l'ex moglie Lavinia Limido e ucciso suo padre Fabio a coltellate, intervenuto per difenderla. E non contento, Marco Manfrinati (ex avvocato 40enne già denunciato per stalking dalla donna), si sarebbe accanito contro l'ex suocera mentre veniva arrestato dalla polizia con insulti e provocazioni del tipo: «Come sta tuo marito?», riporta Il Giorno. L'ex avvocato, portato via in manette, ha poi sorriso verso le macchine fotografiche dei giornalisti, quasi a dimostrare la soddisfazione per quella terribile "vendetta" che è riuscito a compiere