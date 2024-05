Sonia Bruganelli: «Io e Vladimir Luxuria? Non siamo amiche. Soffre gli interventi degli opinionisti»

di Cristina Siciliano

Sonia Bruganelli, grazie alla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello è riuscita a brillare anche all'Isola dei Famosi confezionando interventi giusti, pungenti quanto basta, capace di orientare le opinioni del pubblico e di far aprire gli occhi ai concorrenti. L'ex moglie di Paolo Bonolis, in una recente intervista si dice entusiasta di vivere «questa nuova esperienza televisiva» condotta da Vladimir Luxuria ed ha esposto le possibili analogie e le differenze tra l'Isola dei Famosi e Il Grande Fratello.

Le parole di Sonia Bruganelli

«Sto vivendo un'esperienza piacevole - ha spiegato Sonia Bruganelli a Tv e sorrisi -.

«Con Vladimir Luxuria? Ancora non siamo diventate amiche. L'ho conosciuta in questo frangente. Lei però è una donna molto generosa e patisce gli interventi degli opinionisti ma sa fare bene il suo lavoro».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA