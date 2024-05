Franco Di Mare, com'è morto? Con lui fino all'ultimo la figlia Stella e la neo moglie Giulia Berdini: «Abbracciato a noi»

di Redazione web

Gravissimo lutto per il giornalismo italiano: Franco Di Mare è morto. Negli ultimi istanti di vita, il giornalista Rai era circondato dagli affetti delle persone che lo hanno amato in primis la figlia Stella e della neo moglie Giulia Berdini. Di Mare se n'è andato «abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie», ha annunciato la famiglia in una nota.

Franco Di Mare, chi era. Carriera, la figlia Stella, la ex e la moglie per un giorno: la vita dell'ex giornalista Rai morto di tumore

La scoperta del tumore e la lotta fino all'ultimo

«Perchè un giornalista rischia la vita andando nei luoghi di guerra?» Franco Di Mare citava Hemingway: «Perchè in guerra si incontra bella gente: al di là delle bombe, del rischio che corri, c'è anche solidarietà tra i colleghi e tra le persone che incontri appunto per caso». Alla fine l'arbitro ha fischiato: non ce l'ha fatta ad arrivare al suo compleanno Franco di Mare, napoletano, nato l'8 luglio 1955, giornalista, ex inviato, scrittore, aveva 68 anni ed era affetto da mesotelioma. Ad annunciarlo la famiglia in una nota: «Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari si è spento oggi a Roma». Aveva emozionato il pubblico dopo che era stato ospite per presentare il suo libro 'Le parole per dirlo, la guerra dentro e fuori di noì (Sem editori) in un'apparizione drammatica, a 'Che tempo che fa', dove aveva rivelato di essere gravemente malato: «Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere ma non è ancora finita». L'ultimo post il 4 maggio per ringraziare tutti coloro che lo avevano sostenuto. A Fazio, era il 28 aprile, aveva detto, «da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce» entrando nei dettagli di una vicenda che ha sconvolto il pubblico anche per le pesanti affermazioni sul comportamento che gli ha riservato la Rai (non la dirigenza attuale aveva precisato) dopo la scoperta della malattia.

La querelle con i vertici Rai

I vertici Rai avevano subito dopo fatto sapere di essere all'oscuro della sua vicenda e nei giorni successivi hanno spiegato di aver fatto recapitare a Di Mare le informazioni che aveva richiesto. Il giornalista 68enne aveva collegato la sua malattia ai tanti servizi da inviato di guerra, soprattutto nella ex Jugoslavia. Nel suo libro scrive: «La guerra è la malattia del mondo. Appena scoppia, è causa immediata di dolori infiniti, disastri, morte. Ma le guerre continuano a mietere vittime anche dopo che finiscono.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA