Sofia Stefani, così Giampiero Gualandi ha ucciso l'ex collega: la chat Whatsapp. Lei voleva continuare la relazione, lui ha detto no

Nelle prime telefonate ai soccorsi per avvisare della morte della ex collega Sofia Stefani lo stesso indagato, Giampiero Gualandi, avrebbe parlato di un incidente: un colpo partito per errore, dalla sua pistola, nel corso di una lite e di una colluttazione con la donna, all'interno di un ufficio della polizia locale del comando di Anzola Emilia. Una versione che gli inquirenti non ritengono credibile.

Sofia Stefani, chi era la vigilessa uccisa: «Aveva una relazione con il suo ex comandante». Lui è sposato, lei era fidanzata