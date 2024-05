Crociera, la nave bloccata in porto: «Finché non risolvono non ripartono». Problemi con cibo e acqua: cosa succede

Gli esami non finiscono mai, diceva Eduardo De Filippo. Quelli ci sono tutti i giorni e non sempre vengono passati. Anche se la scuola e l'università sono un lontano ricordo si può ancora essere bocciati. Lo sanno bene sulla Margaritaville at Sea Paradise, la nave da crociera che non ha passato i controlli igienici a bordo, effettuati inaspettatamente lo scorso primo maggio dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC).

I funzionari sono saliti a bordo della nave, di proprietà della catena alberghiera fondata dal defunto Jimmy Buffett, e hanno assegnato un punteggio insufficiente di 83. Per superare l'ispezione è richiesto un punteggio di 86. Il rapporto, che ha evidenziato 38 aree di raccomandazione, ha messo in evidenza problemi quali la sicurezza dell'acqua, la manipolazione del cibo, i problemi di manutenzione e le carenze igienico-sanitarie.