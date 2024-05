Oroscopo del weekend, tensione per il Capricorno. Leone e Cancro, incontri speciali in arrivo? Chi sale e chi scende

L'oroscopo del weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio: le previsioni di tutti i segni dello zodiaco. Il Toro è ancora affollato da Mercurio, Venere e Giove. Marte è nel segno dell'Ariete. Nettuno e Saturno sono nei Pesci. Plutone è in Aquario. La luna sabato e domenica entra in Bilancia e stuzzica i segni d'aria.

Il consiglio del weekend per tutti è: «Prendetevi due giorni di relax per riflettere». Soltanto in questo modo sarete in grado di affrontare la prossima settimana.

I segni di fuoco, escluso l'Ariete che ha una battuta d'arresto, sono pronti per fare festa. I segni di terra sono in una fase di riflessione, influenzati da tutti i pianeti che sono nel Toro. I segni d'aria si stanno preparando per affrontare un weekend di novità e i segni d'acqua sono più sensibili del solito.

Le previsioni di Leggo per il weekend del 18-19 maggio 2024.

Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.