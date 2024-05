Sofia Stefani, chi era la vigilessa uccisa: «Aveva una relazione con il suo ex comandante». Lui è sposato, lei era fidanzata

«È stato un incidente, stavo pulendo la mia pistola ed è partito un colpo. Lei era seduta davanti a me e l’ho colpita al viso», ha detto Giampiero Gualandi, 63 anni, fermato per l'omicidio di Sofia Stefani, 33enne ex collega vigilessa morta ieri con un colpo di pistola alla testa al comando di Anzola Emilia (Bologna), sparato proprio dalla sua dall'arma di ordinanza. «Avevamo una relazione, lei mi era venuta a trovare in ufficio. Mentre chiacchieravamo io pulivo la pistola e all’improvviso è partito il colpo».