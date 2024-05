Mip-C, cosa è la malattia mortale connessa al Covid: i sintomi, dall'infiammazione a muscoli e polmoni alle eruzioni cutanee

Si chiama Mip-C la nuova malattia connessa al Covid che sta spaventando gli esperti. Le riviste specializzate ne stanno parlando in questi giorni, ma di questo "mostro" non si conoscono ancora tutti gli aspetti. Ciò che sappiamo è che si tratta di una malattia nuova, potenzialmente mortale e collegata al Covid-19, perchè può svilupparsi in persone infettate dal virus SarsCoV2.

Registrati 8 decessi su 60 casi

Lo studio è pubblicato sulla rivista eBioMedicine, del gruppo Lancet. Su 60 casi presi in considerazione nella ricerca, si sono registrati 8 decessi.

A scoprirla un team di ricercatori internazionali guidato dall'Università della California e dal Dipartimento di Reumatologia dell'Università di Leeds, con il coordinamento di Dennis McGonagle dell'università inglese.