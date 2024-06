Kate Middleton avvistata mentre fa la spesa, il commesso che l'ha incontrata: «Era con William, compravano tortine»

di Redazione Web

Non si fa vedere in pubblico dallo scorso marzo. Ha ufficialmente disdetto tutti i suoi impegni pubblici e il suo ritorno a corte sembra sempre più lontano (anche se qualcuno vocifera di una comparsa a sorpresa al Trooping The Colour). Ma Kate Middleton, che si sta sottoponendo alla chemioterapia dopo aver annunciato di avere un tumore, ha approfittato delle prime giornate di bel tempo per uscire con la sua famiglia, il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis. E qualcuno ha avuto modo di incontrarla.

Come sta Kate: parla il testimone che l'ha incontrata

Come quando comparve in un video insieme a William in tenuta ginnica in un mercato, anche stavolta galeotta è stata la spesa. Nel weekend Kate, William e i bambini sono andati nel Norfolk, ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna. Il posto tranquillo e isolato ha reso Lady Middleton più confidente, tanto da uscire con la famiglia per qualche passeggiata e fare un po’ di spesa.

Il commesso di un negozio alimentare Bakers e Laners ha raccontato l'incontro. L'unica persona, ad eccezione dei familiari più vicini, che ha avuto modo di incontrare la 42enne nel Norfolk ha raccontato l'incontro con la principessa che era insieme al marito. «Il Principe ha comprato delle tortine al cioccolato e zenzero - ha raccontato - Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce. Sono persone semplici e discrete. Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene».

Le condizioni di salute della Principessa del Galles stanno dunque migliorando dopo un periodo non facile, segnato dagli effetti collaterali della chemioterapia. Anche William, alle celebrazioni per l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia, ha confidato che la moglie sta meglio. Non è chiaro, però, quando tornerà in pubblico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA