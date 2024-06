William mostra l’oggetto che nessuno aveva mai visto: «George ne è affascinato». L'educazione dei figli

di Sara Orlandini

Il Principe William, 41 anni, dopo la pausa per stare vicino alla moglie malata di cancro Kate Middleton, 42 anni, è recentemente tornato a tutti i suoi impegni ufficiali. In una storia postata sui social si vede il futuro re d'Inghilterra che in treno si dirige verso la capitale del Galles. Agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio.

Il cellulare del Principe William

Un pensieroso William, in viaggio verso Cardiff, osserva l'orizzonte. Sul tavolo della cabina un raccoglitore rosso con accanto uno smartphone girato al contrario: il cellulare del futuro sovrano d'Inghilterra. Solitamente i reali non appaiono in pubblico con telefoni.

L'educazione di George, Charlotte e Louis

Sull'utilizzo dei cellulari e dei dispositivi elettronici, durante la serata dei BAFTA nel 2022, William ha dichiarato: «Al momento stiamo cercando di far capire ai bambini che il tempo davanti a uno schermo deve essere regolato: li teniamo d'occhio. Bisogna stare attenti a quanto tempo trascorrono con i videogiochi, però, devo dire che ne sono affascinati. George in particolare. Gli altri due (Charlotte e Louis) sono più piccoli, adorano i film».

Lo scorso marzo, durante una visita a un centro giovanile a Shepherd's Bush, a ovest di Londra, si era confrontato sull'importanza della gestione del tempo davanti ai dispositivi elettronici.

