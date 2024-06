Elisabetta Franchi condannata per discriminazione sulle donne, la stilista: «La mia una denuncia sul tetto di cristallo». Cosa voleva dire

di Redazione web

Le dichiarazioni sulle donne ultraquarantenni, preferite nelle assunzioni perché sono «già sposate, hanno già avuto figlie o si sono già separate» sono costate a Elisabetta Franchi e alla sua società, la Betty Blue spa, una condanna per discriminazione che si traduce in una sanzione da 5mila euro e l'obbligo di istituire in azienda dei corsi ai quali dovrà partecipare personalmente. La condanna arriva a seguito della querela presentata dall'Associazione Nazionale Lotta alle Discriminazioni, ma la stilista si è difesa dalle accuse in un'intervista al Giornale, in cui sostiene che «quella frase non mi rappresenta, con il significato che mi è stato attribuito. Io parlavo della classe dirigenziale. Delle persone ai vertici. Non parlavo degli operai né degli impiegati. E dicevo che i dirigenti comunque arrivano a certi livelli solo a una certa età. Ed è la pura verità. Non è che esci dall’università e diventi dirigente. C’è un percorso, richiede qualche anno».

Le donne discriminate

Elisabetta Franchi non ci sta ad essere accusata di discriminazione nei confronti delle donne, e spiega che nella sua azienda, 300 dipendenti, il 78 per cento dei lavoratori è donna: «Ho cinque dirigenti donne. Tra gli operai c’è un 51 per cento di donne, tra gli impiegati l’80 per cento».

La denuncia

Per la stilista, dunque, quelle frasi che tanto scalpore hanno sollevato non erano altro che una denuncia della condizione femminile: «Denunciavo il fatto che le donne spesso devono scegliere tra la vita privata e la carriera. Tra l’altro in quella dichiarazione per la quale sono finita sotto processo dissi: io sono donna e ho un’impresa soprattutto di donne. Quello che dico non riguarda la mia azienda: vi dico come ragionano gli imprenditori. E vi segnalo i problemi che ci sono sul lavoro». Ha sottolineato che non ha «assolutamente niente» contro le donne che lavorano: «Io le donne le ho sempre sostenute. Io sono una donna che si è costruita da sola. Sono una madre. Ho una figlia che non voglio che subisca nessuna discriminazione».

