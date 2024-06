Harry e Meghan eclissati da David e Victoria Beckham: nuovo brutto colpo per i Sussex

David e Victoria Beckham surclassano completamente Harry e Meghan, tanto che per i Sussex è una vera e propria catastrofe. Un tempo amici intimi, le due coppie sono ora divise da un abisso che sembra incolmabile. A peggiorare la situazione per i duchi di Sussex, è arrivato il clamoroso successo della docuserie dei Beckham, che ha superato di gran lunga quella degli ex reali in termini di audience.





Guerra su Netflix tra le coppie

Insomma, una guerra che si è combattuta soprattutto sulle piattaforme di streaming… ma cosa starà succedendo di tanto terribile per Meghan ed Harry? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 10:35

