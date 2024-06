Liste di attesa Sanità, 735 giorni per un'ecodoppler. Circa 4 milioni di malati rinunciano alle cure, maglia nera in Lombardia

di Redazione web

Liste d'attesa infinite per ottenere una prestazione sanitaria nel Belpaese. La media italiana è di circa due anni, soprattutto per un ecodoppler. I dati e i numeri sono spaventosi. A far chiarezza sulal vicenda, il monitoraggio «La salute non può attendere», realizzato da Federconsumatori con la Fondazione Isscon e il contributo dell’Area stato sociale e diritti della Cgil.



L'attuale Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per tagliare le liste d’attesa che prevede, tra le altre cose, l’obbligo per tutte le regioni di avere un Centro unico di prenotazioni, cosa che aiuterebbe a gestire meglio i tempi e a monitorare le difficoltà.

Record lombardo

Record lombardo: l'attesa per ecografia cardiaca all’Ospedale di Magenta occorrono 735 giorni. Il quadro è simile in tutto il Nord. Toscana, Emilia Romagna e Umbria mostrano invece un miglioramento con la riduzione dei tempi d'attesa nei primi 4 mesi del 2024 rispetto al 2023 rispettivamente dell'8,22%, dello 0,02% e dello 0,66%.

Il report

I dati del monitoraggio «La salute può attendere» sono stati raccolti grazie alla collaborazione delle strutture regionali di Federconsumatori impegnate nelle rilevazioni nei territori di appartenenza. Si fotografano i tempi massimi di attesa registrati nelle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano, nelle 41 aziende sanitarie locali di aree metropolitane e periferiche alle grandi città, e in 13 aziende ospedaliere. Monitorate il 52% del totale delle prestazioni (86) oggetto del monitoraggio previsto dal PNGLA (Piano nazionale governo liste attesa), inclusi i ricoveri nelle poche aziende dove risultano accessibili i dati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA