Vip a Capri per Jacquemus, le pagelle dei look: Elodie dea greca incanta tutti (10), Ghali marinaretto (7), Tony Effe galeotto (5)

Da Dua Lipa a Gwyneth Paltrow, da Ghali a Elodie, un'incredibile passerella di star italiane e internazionali hanno "invaso" Capri in occasione della sfilata di Jacquemus per festeggiare il quindicesimo anniversario della maison. Prevalgono il bianco, l'azzurro e il blu con qualche sprazzo di nero.

Lo show si è svolto a Villa Malaparte a strapiombo sul mare, spettacolare con una scalinata a gradoni sul tetto realizzata con la pietra dell'isola a Punta Masullo. Il marchio ha aperto da poco una boutique sull'isola in via Camerelle 61/A, nota per i negozi lussuosi.

I vip sono approdati tramite barca. Tra le modelle hanno sfilato anche Mariacarla Boscono e Jennie Kim del gruppo K-pop Blackpink. In prima fila c'era Tina Kunakey, giovane fidanzata dell'attore Vincent Cassel (ex marito di Monica Bellucci). Tutti indossavano dei pezzi della maison francese.