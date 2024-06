I vip che si sono "riciclati" dopo il successo in tv: da Antonino Spinalbese, Raffaello Tonon a Walter Nudo, ecco cosa fanno oggi

Chi segue il mondo dello spettacolo con certa assiduità saprà senz'altro che, partecipare a un reality come Amici, Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, significa stanziare poi nei salotti televisivi pomeridiani (e non solo) per almeno un po' di tempo. Peccato che nel corso degli anni, per alcuni (ormai ex) vip non è stato così.

Qualcuno si è dovuto piegare all'inesorabile sorte dei social diventando influencer o tiktoker. Altri invece, hanno cambiato vita e scelto il mondo della ristorazione o del beauty. In sintesi: finiti nel dimenticatoio del piccolo schermo si sono dovuti rimboccare le maniche. Basti pensare ad Antonino Spinalbese, Raffaello Tonon, Valerio Scanu o Loredana Lecciso e Walter Nudo, solo per fare qualche nome. Ecco cosa fanno oggi.