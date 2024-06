Mara Venier, lacrime per Pier Francesco Forleo: «Ci manchi immensamente». La foto commovente con la figlia Elisabetta Ferracini

di Dajana Mrruku

È già passato un anno da quando Pier Francesco Forleo è venuto a mancare. Il giorno della sua morte Mara Venier dava inizio ad una nuova puntata di Domenica In con le lacrime agli occhi, ricordando l'amato genero perso troppo perso. «Voglio cominciare questa puntata salutando Pier», aveva detto la conduttrice, «È stato un importante dirigente della Rai e lui amava molto quest'azienda, lui si occupava di sport, ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi chiamava così Suocera».

Un anno dopo, Mara Venier lo ricorda con un dolce scatto di Pier con la figlia della conduttrice, Elisabetta Ferracini, entrambi sorridenti e pieni d'amore.

Il ricordo di Pier

«Caro Pier è già passato un anno, ci manchi immensamente», scrive Mara Venier per ricordare Pier Francesco Forleo.

«Pier, sei stato un genero meraviglioso... hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia, ed io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati tutto troppo veloce», aveva commentato Mara Venier durante la puntata di Domenica In, tra lacrime e dolore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA