Carmela Luciani, stilista con una rara malattia alle mani: «Non c'è nessun ostacolo che non si possa superare. Non arrendetevi mai»

La storia della stilista Carmela Luciani è la dimostrazione che non bisogna mai arrendersi nella vita. Affetta sin dalla nascita da una malattia rara, l'artrogriposi, che deforma arti superiori e inferiori, è riuscita a farsi strada nel mondo della moda. Nonostante le difficoltà e le decine di interventi subiti, ha iniziato a disegnare sin da bambina e ora lancia un nuovo tipo di collo sulle giacche da uomo e cura le divise per una compagnia aerea di lusso.

Una passione più forte della malattia

«Questa passione è la mia anima, è la mia vita - confessa Luciani all'Ansa - Non c'è nessun ostacolo che non si possa superare. Non arrendetevi mai nella vita, lottate per i vostri sogni ed obiettivi». Molte persone non credevano in lei, «pensavano che questo lavoro non fosse adatto per una persona con disabilità motoria. Eppure eccomi qui pronta a combattere per ottenere la vita che desidero e combattere per realizzare tutti gli obiettivi che mi sono posta».

La storia di una bambina con grandi sogni

«Disegnavo abiti fin da bambina. Avevo sei anni», racconta. Dopo la maturità classica, ha intrapreso la facoltà di giurisprudenza per «cercare di allontanarmi da un sogno che tutti credevano fosse irrealizzabile per me, viste le condizioni fisiche».

Il primo lavoro è stato la creazione di un abito da sposa, poi è passata a realizzare abiti e orologi per uomo. Il suo brand, Luciani, ha partecipato al festival del cinema di Venezia 2023 vestendo l'attore napoletano Massimiliano Morra, lanciando il suo "trivers" a lancia. «Si tratta di un particolare collo inventato da me sulla giacca uomo», spiega. Subito dopo Venezia 80, ha vestito lo stesso attore per la cena di gala che si è tenuta durante il festival della canzone italiana a Sanremo.

Il lavoro con il famoso sarto Puppato e l'amicizia con il modello Farinola

Luciani ha lavorato insieme alla sartoria veneziana di Franco Puppato, che veste le celebrità di tutto il mondo. La fashion designer deve molto anche alla conoscenza con Aldo Farinola, modello foggiano over 60 per importanti brand. Ora ha iniziato una collaborazione con una sartoria ungherese che sta cucendo l'abito da lei ideato per Farinola che sfoggerà la prossima settimana al Pitti uomo di Firenze». La stilista ha anche progettato le nuove divise del personale di bordo della Fly Free Airways, una delle principali compagnie aeree private del settore luxury.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 21:11

