Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 45 anni, l'emozione di Giulio Golia: «Tanti auguri piccolina ovunque tu sia, indelebile nei nostri cuori»

di Cecilia Legardi

Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 45 anni, se il tumore non la avesse portata via nel 2019. Giulio Golia la ricorda sul suo profilo Facebook con un post straziante: «Sei indelebile nei nostri cuori».

Giulio Golia e la dedica a Nadia Toffa

Nadia Toffa, giornalista bresciana, conduttrice televisiva e inviata di Le Iene, oggi 10 giugno avrebbe festeggiato i 45 anni. Per questo Giulio Golia le ha dedicato un post su Facebook, condividendo alcune foto di loro due inseime e scrivendo: «Tanti auguri piccolina ovunque tu sia, sarai sempre indelebile nei nostri cuori». Giulio, classe 1970, era suo grande amico e collega a Le Iene.

Il cancro di Nadia Toffa

Nadia è scomparsa a causa di un cancro localizzato nel cervello. Era apparsa per la prima volta in tv a soli 23 anni, prima per lavorare a Telesanterno e poi a Retebrescia. Quando è approdata a Le Iene, ha realizzato numerosi servizi di denuncia tra malasanità e attività mafiose. All'inizio di dicembre 2017, proprio mentre stava preparando un servizio a Trieste, si è sentita male ed è stata ricoverata d'urgenza. Così ha scoperto di avere un cancro cerebrale e per due mesi si è assentata dal lavoro. È tornata in tv nel febbraio 2018, spiegando al pubblico che aveva affrontato radioterapia, chemio e un intervento chirurgico e che non c'era nulla di cui si vergognasse: dover portare la parrucca non definiva la sua persona. Il tumore, un glioblastoma aggressivo e incurabile, si è però ripresentato e se l'è portata via il 13 agosto 2019, a soli 40 anni.

