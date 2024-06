Royal Family, William partecipa da solo alle nozze del padrino di George: l'assenza del piccolo «è giustificata»

di Redazione Web

Il principe George non era presente assieme a suo papà, il principe William, alle nozze del suo padrino miliardario, Hugh Grosvenor. Quest'ultimo ha sposato la sua fidanzata Olivia Henson in una grande cerimonia nella cattedrale di Chester. Tra i principi della Royal Family, c'era solo William nel ruolo di usciere. Assenti già annunciati il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Assente anche Kate.



Il motivo dell'assenza

Venerdì è giorno di scuola in Inghilterra e il principe era in aula come il resto dei suoi compagni alla Lambrook School, che frequenta insieme alla sorella Charlotte e al fratello minore, Louis.

Si era ipotizzato che George sarebbe stato presente al matrimonio di oggi data la sua posizione di figlioccio di Grosvenor.

Tutti i padrini di George

Hugh Grosvenor, è uno dei sette padrini di George, insieme a Oliver Baker, un amico di William e Kate originario di St. Andrews, Zara Tindall, figlia della principessa Anna, Julia Samuel, un'amica intima della principessa Diana, Emilia Jardine-Paterson, amica di Kate, Jamie Lowther-Pinkerton, l'ex segretario privato della coppia, e William van Cutsem, amico di lunga data di William.

Nonostante la sua immensa ricchezza e i suoi privilegi, sembra che Grosvenor sia una figura di basso profilo, spesso elogiata per il suo umile punto di vista. È anche riservato, qualcosa che William e Kate senza dubbio apprezzano nel legame con il loro figlio maggiore.

