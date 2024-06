Diletta Leotta, Mariano Di Vaio: «Quella volta in cui finii su tutti i giornali con Jennifer Lopez»

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci sono gli ospiti della nuova puntata di Mamma Dilettante 3, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast - disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Il modello e influncer ha raccontato di quando ad una festa conobbe Jennifer Lopez.

«Io allora avevo un milione di follower - racconta - ai tempi lei aveva meno follower di me su Instagram. Io gasatissimo e ho esordito dicendo “It’s me, Mario!” e mi sono seduto accanto a lei. C’era anche il suo coreografo, che mi seguiva su Instagram, e mi propose di fare un video con lei che ai tempi era nell’agenzia in cui stavo. Al video dissi di no perché era un po’ osé. Quindi lei mi conosceva perché voleva che io facessi questo video con lei ed è nata questa chiacchierata, lei carinissima. Le chiedo di fare la foto, la facciamo e va su tutti i giornali. Lei era seduta vicino a me, con la mano sul petto o sulla gamba»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA