Kate Middleton avvistata tra le strade mentre passeggia con la famiglia. Le cure contro il cancro

Arrivano notizie incoraggianti su Kate Middleton, che si sta sottoponendo alle cure contro il cancro. La Principessa di Galles pare essere stata avvistata con la sua famiglia. A inizio settimana, però, Kensington Palace ha sottolineato che Middleton ha ancora molto bisogno di tempo e spazio per riprendersi e che tornerà al lavoro quando avrà avuto il via libera dai medici.



Le novità

La Principessa, infatti, si sta sottoponendo ad alcune importanti cure oncologiche in forma totalmente privata, ma non per questo si sta negando del tempo di qualità insieme alla sua famiglia. Ma quali sono le vere condizioni di salute della moglie del principe William? Davvero ora sta meglio al punto da permettersi di uscire insieme al marito e ai figli? Non ci resta che andare a scoprire tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA