Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi boccia Sonia Bruganelli e Dario Maltese: «Meglio io»

di Cristina Siciliano

Guendalina Tavassi è un'influencer nota per la sua partecipazione sia al Grande Fratello che all'Isola dei Famosi. L'ex naufraga ha partecipato nel 2022 all'Isola insieme a suo fratello Edoardo. Sebbene siano molto legati e affiatati, non sono mancati i litigi in Honduras tra i due fratelli.

Nel reality infatti la Tavassi si è subito distinta per la sua indole da leader, e per la tenacia con la quale affronta ogni prova. A distanza di due anni, Guendalina ha espresso la sua opinione in merito all'attuale edizione dell'Isola con la conduzione di Vladimir Luxuria. L'influencer ha ammesso di sentire la mancanza di Ilary Blasi perché pensa che lei «sia veramente il top». L'ex naufraga ha poi criticato i due opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Le parole di Guendalina Tavassi

«Consideriamo che in tutti i percorsi dell'Isola dei Famosi ho avuto Vladimir Luxuria - ha sottolineato Guendalina Tavassi a Tag24 -.

