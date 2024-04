Enrico Papi: «Sono sposato con mia moglie da 26 anni, ma mi sento fluido». La lite con Ilary Blasi e il "flirt" su Valeria Marini

di Dajana Mrruku

Enrico Papi è tornato con una nuova edizione del suo show "La pupa e il secchione". Il conduttore, arrivato al successo con Sarabanda, ha vissuto molte vite prima di approdare in Mediaset: da comico che non faceva ridere, come ha lui stesso ammesso, a telepaparazzo che ha ricevuto una torta in faccia da Paolo Bonolis dopo aver tampinato Laura Freddi, Enrico Papi ha raggiunto la sua "consacrazione" come conduttore.

Dietro di lui tanti gossip e una love story mai confermata, ma da 26 anni è sposato con Raffaella Schifino, anche se lui si definisce fluido.

Enrico Papi è stato anche uno degli opinionisti dell'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi e sul web per molto tempo si è vociferato su una presunta lite tra loro due.

Il conduttore ha risposto ai rumor durante l'intervista al Corriere della Sera: «Se ho litigato con Ilary Blasi? Ma no, assolutamente. Ne parlavano sui social, ma non credo molto ai social», mentre sul gossip che lo vedeva intrecciato a Valeria Marini, non si sbilancia e preferisce dare la colpa alla sua poca memoria, accompagnato da un lungo silenzio: «A Valeria voglio molto bene, ma ho la memoria del pesce rosso».

Il matrimonio con Raffaella

Enrico Papi è felicemente sposato con Raffaella Schifino da oltre 26 anni.

Anche se Papi aveva rivelato qualche tempo fa di essere fluido: «Non credo di aver fatto una grande scoperta. Ho sempre pensato che questa distinzione tra il macho che non deve chiedere mai e la donna fragile che va salvata non ha senso. Io potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione». Poi nega di aver avuto flirt con uomini, ma che «potrebbe capitare e non ci trovo niente di male».

