Rosita Celentano a Verissimo: «Nata per essere zitella.Mi hanno sepre messo le corna tranne uno»

di Sara Orlandini

Rosita Celentano è stata l'ultima ospite del salotto di Verissimo e insieme a Silvia Toffanin ha toccato vari argomenti: dalla mancata paura di invecchiare fino all'amore. L'artista sarà a teatro con una commedia sui tradimenti che si intitola "L'illusione coniugale". «Io ho tradito e l'ho fatto per nove mesi con la stessa persona. In quel frangente ho capito che era una relazione tossica. Gli dissi "Basta uno schiaffo e ti rovino" perché lui aveva famiglia. Era una storia che non andava bene, è stato un momento di fragilità, poi, questa cosa è durata tre anni. Penso che comunque sia fondamentale dare retta al proprio istinto».

L'intervista di Rosita Celentano

Nella sua intervista a Verissimo, Rosita Celentano ha toccato vari argomenti e ha cominciato parlando del suo carattere: «Prima ero molto più fumantina di adesso. Ora, sto imparando a prendere le delusioni come delle opportunità, specie per quanto riguarda la vita sentimentale.



Rosita ha anche parlato della concezione dell'aspetto esteriore al giorno d'oggi: «Io non ho proprio paura di invecchiare e sono contro alla chirurgia estetica. Ho i capelli bianchi e non me ne vergogno. Quando vedo queste ragazze che si gonfiano le labbra e si rifanno il seno, non capisco perché, penso che alimentando così tanto l'aspetto esteriore ci si dimentichi completamente di quello interiore e questo non va bene».

Rosita Celentano e l'amore

Rosita Celentano ha infine concluso dicendo: «Io ho scoperto di essere stata tradita per tutta la vita. La mia storia più importante è stata con Mario ma, poi, è finita dopo sei anni e se ti devo dire la verità non so nemmeno io perché, però, penso perché non riuscivamo ad avere figli, per una cosa o per un'altra. Io mi sarei sposata perché volevo adottare ma poi non si è più fatto nulla, avrei solo voluto dare amore a dei bambini e far loro sentire tutto il calore che avevo avuto la fortuna di ricevere io. Penso di essere nata per essere zitella, così, da sola ti posso dire che sto molto bene».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 19:40

