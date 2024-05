Affari Tuoi, salivazione a zero per la concorrente: la gag del bottiglione fa esplodere lo studio

La puntata di Affari Tuoi di martedì 21 maggio ha visto andare in scena una gag particolare, quella del bottiglione, in uno spettacolo avvincente che tiene incollati al televisore tantissimi italiani tutte le sere. Stavolta a rendere indimenticabile la serata non è bastata solo l'elegante estroversione della concorrente in gioco ma ha contribuito nettamente anche Amadeus grazie a una trovata comica in grado di raccogliere tantissimi consensi da parte dei telespettatori del game show di Rai Uno.

Ma in cosa è consistita la gag del bottiglione? Qual è stata la trovata comica dell'ex direttore artistico del Festival di Sanremo? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che ha combinato!



