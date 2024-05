Isola, Rosanna torna in studio per un confronto con Greta. Vladimir Luxuria la stoppa: «Stai zitta un attimo»

di Ida Di Grazia

Rosanna Lodi è tornata in studio dopo l'eliminazione della scorsa puntata. Nella diretta di mercoledì 22 maggio, la naufraga ha avuto un confronto con Greta Zuccarello che doveva essere riappacificatorio, almeno nelle intenzione e invece è riuscita nell'ordina a prendersi i rimproveri di Sonia Bruganelli, della mamma della ballerina e di Vladimir Luxuria che l'ha brutalmente zittita.

La lite in diretta

Mentre il televoto dell'Isola è aperto e Greta è a rischio uscita, Sonia Bruganelli tesse le sue lodi descrivendo una persona completamente diversa rispetto a quanto abbiamo visto.

«Tu parli di aggressività? - interviene la Bruganelli - Dopo quello che hai fatto?». «Lì si diventa bestiali hai ragione - risponde Rosy - lei diventa aggressiva, ma non è timida, forse quando dorme?». Interviene anche la mamma di Greta che la attacca e le dice che fa tutto questo per le telecamere: «Non condivido nulla di quello che lei dice. Lei ha iniziato uno show per avere la telecamera. Io a lei non devo dire nulla, ma adesso basta!».



«Io non ho bisogno di telecamere perché a casa le ho (Rosanna ha un programma su un'emittente locale), non mi mancano». «Ma quelle di sicurezza?» scherza Vladimir Luxuria, Rosy non sta al gioco e sottolinea: «No, quelle di 7Gold. Io lavoro a 7Gold, per quello non mi mancano le telecamere»... «Manco le parole però stai zitta un attimo», la gela Luxuria.

Mercoledì 22 Maggio 2024

