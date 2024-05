Oroscopo di mercoledì 22 maggio: Sagittario pieni di energia, Bilancia può trovare l'amore. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di mercoledì 22 maggio 2024. Gemelli è vicino a spegnere le candeline, ed è pronto a cominciare la sua era con l'ingresso del Sole nel segno. Si tratta di un transito importante, che si unisce all'arrivo imminente di Venere (venerdì 24 maggio) e Giove nel segno. Quest'ultimo decisamente fondamentale per tutti i segni mobili e d'aria. Plutone è in Acquario. Mercurio, Venere, Giove e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è in Scorpione. Il Sole in Gemelli.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Sprigionate la vostra energia creativa». Possiamo sopravvivere all'inizio della settimana solo stimolando le nostre idee e il nostro intuito. Sono la nostra luce in fondo al tunnel. Soprattutto per i segni di fuoco, che si dedicano a varie attività artistiche nella speranza di sentirsi meglio e appagati. I segni di terra fanno affidamento sulla loro proverbiale resilienza e si impegnano per stabilire armonia con i propri cari. Occhio Scorpione, potresti incontrare qualcuno dal fascino magnetico come Mr.Grey di 50 Sfumature di Grigio o Catharine Trammell di Basic Instinct. I segni d'aria e d'acqua imparano a comunicare di più.