Karina Sapsai, Dario Cassini, Artur Dainese e Linda Morselli sono i nominati della diretta dell'Isola dei Famosi di mercoledì 22 maggio. L’eliminata della decima puntata, che purtroppo non ha rgalato nessuno guizzo particolare, è Greta Zuccarello che non ha brillato per simpatia e sicuramente non ha aiutato la sua amicizia speciale con Sonia Bruganelli. Prossimo appuntamento con Vladimir Luxuria domenica 26 maggio.Queste le nostre pagelle.