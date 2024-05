Silvana Inserra, ex modella morta dopo l'intervento di liposuzione: condannata a 2 anni l'anestesista

di Redazione Web

Per la morte di Silvana Inserra, la modella di 47 anni deceduta nel febbraio 2020 dopo aver subito un intervento di liposuzione nella clinica romana "Gmg Italia", è stata condannata a due anni l'anestesista Silvana Scarcia D'Aprano.

La dottoressa, riporta il Messaggero, è stata condannata per omicidio colposo, perché non si sarebbe attenuta alle linee guida. «Non è stata in grado di accorgersi della gravità della situazione o l'ha valutata superficialmente», hanno dichiarato martedì scorso i giudici della nona sezione del tribunale monocratico di Roma.

Considerata responsabile civile anche la clinica in cui è avvenuta l'operazione: con l'anestetista, dovrà pagare 100mila euro di provvisionale al marito della ex modella e 5mila euro di spese legali.

Il marito: mi avevano detto che non c'era pericolo

A quest'ultimo, che attendeva fuori dalla sala operatoria, avrebbero detto che «non c'era alcun pericolo in quanto mia moglie era stata intubata, ma rispondeva a stimoli vocali e manuali - si legge nella denuncia presentata al commissariato di polizia Salario-Parioli - E che si sarebbe potuto evitare il trasporto in ospedale in quanto la situazione era sotto controllo, ma, per maggiore prudenza e per sapere cosa fosse accaduto, avevano chiamato il San Giovanni».

Così la 47enne era stata trasportata in ospedale. «Il medico del pronto soccorso mi dice che la situazione era gravissima e che mia moglie era a rischio di morte immediata, in quanto era arrivata in ospedale in coma, senza alcuna attività neurologica», ha denunciato il l'uomo.

Per il giudice, che ha accolto la tesi e le richieste del pm Pietro Pollidori, l'anestesista avrebbe dovuto capire subito «i segni di ripetuti episodi di brachicardia, emergenti dai tracciati e scatenati dall'effetto farmacologico».

