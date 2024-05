Francesca Russo, la rabbia della mamma dell'estetista morta in casa del capo: «Non ha fatto nulla per salvarla»

di Redazione web

Simone S., 39 anni, è stata l'ultima persona a vedere Francesca Russo in vita. La ragazza di 26 anni, che lavorava in uno dei centri estetici dell'imprenditore diventato di recente anche suo compagno, è morta nella notte tra venerdì e sabato proprio in casa dell'uomo, a Ciampino. Anche se al momento non risulta indagato dalla procura di Velletri, è nei confronti dell'imprenditore che si riversa la rabbia della mamma della giovane donna e dei suoi familiari, che lo accusano - riporta Repubblica - di non aver fatto abbastanza per salvare la figlia: «Stava con lui, vogliamo sapere cosa è successo».

L'autopsia

Dai primi esiti dell'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata, Francesca è morta per una perforazione gastrica che ha causato una emorragia gastrointestinale.

L'ultima notte

Francesca aveva passato la notte tra venerdì e sabato con il compagno al Jackie O', celebre locale di via Veneto a Roma. I due sono poi tornati a casa di lui, a Ciampino, intorno alle 4.30 del mattino. La ragazza avrebbe detto di sentirsi male, di sentire freddo, e di preferire dormire sul divano, mentre lui va in camera da letto. Quando l'imprenditore si sveglia sono le 13.30 di sabato, e trova Francesca senza vita sul divano: è morta almeno un'ora prima, diranno i sanitari. La versione dei fatti raccontata da Simone S., che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, è considerata credibile. Ma questo non sembra essere sufficiente per la famiglia di Francesca, che da quell'uomo vuole risposte più dettagliate ma allo stesso tempo non ha ancora voluto incontrarlo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA