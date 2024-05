Oroscopo di giovedì 23 maggio: Leone brillante, Capricorno ispirato. Ascoltate il vostro io interiore: chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 23 maggio 2024. Il Sole è in Gemelli e si unisce all'arrivo di Venere e Giove nel segno, domani venerdì 24 maggio, fondamentale per tutti. Plutone è in Acquario. Mercurio, Venere, Giove e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. La Luna è in Scorpione.

Il consiglio del giorno per tutti è: «Ascoltate il vostro io interiore». Durante la giornata siamo troppo occupati a scorrere le notizie e i video sul cellulare per accorgerci di come stiamo. Fare un check quotidiano non guasta. Siamo felici e soddisfatti? O c'è qualcosa che ci turba? La consapevolezza del sé è importante per non diventare zombie che camminano. I segni di fuoco si concentrano sulla crescita personale ma il Sagittario si trova a un un bivio e deve fare scelte ponderate. I segni di terra sono sinceri e attenti ai dettagli. Quelli di aria devono essere diplomatici e curare le questioni famigliari. Quelli d'acqua usano la loro intuizione per dire quello che pensano veramente.