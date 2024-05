Francesca Russo, l'estetista di 26 anni morta per una emorragia interna. Poteva salvarsi? Cosa sappiamo: i soccorsi, i farmaci e l'alcol

di Redazione web

Nuovi dettagli sul caso di Francesca Russo, l'estetista di 26 anni morta improvvisamente a Ciampino in casa del suo datore di lavoro con il quale da qualche mese aveva una relazione. A svelarli è il primo esito dell'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata: Francesca è morta per una perforazione gastrica che ha causato una emorragia gastrointestinale. Resta da capire cosa l'abbia provocata. La giovane stava assumendo anticoagulanti in seguito a un intervento di rinoplastica eseguito alcune settimane prima, ma maggiori e definitive risposte arriveranno dall'esito degli esami tossicologici e istologici per i quali c'è ancora da attendere almeno quattro settimane.

Le indagini

Al momento la Procura di Velletri ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati. Resta da capire se Francesca Russo poteva essere salvata. La ragazza è stata trovata senza vita sul divano dall'imprenditore 39enne suo datore di lavoro intorno alle 13.30, quando l'uomo si è risvegliato dopo la serata passata al Jackie O'.

Gli esami

Saranno ora gli esami tossicologici a fornire una spiegazione sul motivo che ha provocato la perforazione gastrica fatale per Francesca e gli eventuali collegamenti tra i farmaci anticoagulanti assunti e una reazione avversa provocata dall'assunzione di alcol. L'autopsia dovrà inoltre chiarire se la ragazza potesse essere salvata e se nelle ore precedenti il decesso avesse manifestato malessere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 08:53

