Anbeta a Verissimo: «Maria De Filippi e Alessandra Celentano sono state delle mamme per me». Le lacrime per la dedica del fidanzato

Anbeta Toromani è una delle ballerine più famose che siano state scoperte nella scuola di Amici. Oggi, sabato 11 maggio, è stata ospite dello studio di Verissimo e a Silvia Toffanin ha raccontato la sua carriera nel mondo della danza e l'importanza delle figure di Maria De Filippi e Alessandra Celentano. La ballerina ha anche parlato della sua vita sentimentale.

Tuttavia, Anbeta ha detto di essere molto riservata per quanto riguarda la sua storia d'amore con il fidanzato Alessandro Macario, per questo, è parsa un po' scettica quando la conduttrice le ha annunciato un video sorpresa proprio da parte del compagno.

L'intervista di Anbeta Toromani

L'intervista di Anbeta Toromani è cominciata parlando del suo percorso all'interno della scuola di Amici: «È grazie a Kledi se sono qui. Lui mi ha scoperta e io, all’inizio prima di andare ad Amici, pensavo "Chi vuole guardare una ragazza sulle punte?". Anche l’incontro con Maria De Filippi mi ha cambiato la vita.

In seguito, Anbeta ha ricevuto anche il video sorpresa da parte del compagno Alessandro Macario e si è commossa: «In italia ho trovato anche l’amore, lui è un ballerino e siamo insieme da 15 anni. Io e lui condividiamo l’amore per la danza. Lui conosce Anbeta al 100%: i lati belli e quelli brutti. Quando vedo gli altri piangere dico sempre “Dai trattieniti un po’”, invece non è così facile! Lui è un uomo molto dolce e passiamo tantissimo tempo insieme perché lavoriamo anche insieme. Come coppia ci auguro di rimanere così: non oltre e non meno perché abbiamo tutto».

Il video di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano ha registrato un video sorpresa per Anbeta dove le dice: «Ciao Anbeta, tu sei il mio tesoro. Una ballerina bravissima e piena di talento. Per me sei come una figlia e con me condividi il grande amore per la danza, ti voglio bene».

