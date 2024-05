Eleonora Giorgi: «Dopo l'operazione il mio rapporto col cibo è cambiato, finii in ospedale per il merluzzo. Ciavarro? C'è sempre stato»

di Sara Orlandini

Eleonora Giorgi si è collegata con lo studio di Verissimo dalla sua casa di Roma. L'attrice, che è stata spesso ospite nello studio di Verissimo, ha spiegato a Silvia Toffanin che dopo il suo delicato intervento al pancreas per la rimozione del tumore, i dottori le hanno sconsigliato di mettersi in viaggio. Eleonora ha spiegato che sta recuperando le forze e che, in questo momento, è felice perché ha accompagnato all'altare il figlio Andrea Ciavarro: «È stato un momento bellissimo, mi sono molto emozionata. Lui è un figlio straordinario».

Sull'altro figlio, Paolo Ciavarro. e la compagna e futura moglie Clizia Incorvaia, Eleonora ha detto: «Sì, loro hanno anticipato tutto e si sposeranno in Versilia dove io e Massimo ci siamo conosciuti. Io vado sempre a casa loro e mi sembra sempre di entrare nella casa dell'amore. Questa malattia mi ha portato ad apprezzare le piccole cose in un modo davvero grande».

L'intervista di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha esordito dicendo: «Non sono in studio a Cologno Monzese e mi dispiace tantissimo perché mi piace tanto venire a trovarti. I medici mi hanno consigliato di non viaggiare. Da quando mi sono operata, ho mezzo pancreas e quindi il mio rapporto con il cibo è davvero cambiato. L'altra sera ho mangiato un pezzo in più di merluzzo e un po' di patate e 24 ore dopo mi sono trovata con una flebo sul braccio. Mi sono davvero stancata e, quindi, mi hanno sconsigliato vivamente di mettermi in viaggio».

L'operazione

L'attrice ha aggiunto: «L'equipe che mi ha operato è stata straordinaria perché l'operazione aveva un alto tasso di rischio.

Il rapporto con Massimo Ciavarro

Eleonora Giorgi ha spiegato che dovrà intrattenere un altro ciclo di terapie: «Lunedì comincio un ciclo di altre quattro chemio per scongiurare che qualche cellula non sia scappata. Talvolta è molto dura, davvero. Anche dopo l'operazione, il dolore è incredibile. Quando non avevo più l'effetto degli antidolorifici, è stata una cosa incredibile e io ho partorito naturalmente... Sono grata alla vita però e tra due mesi, finita la chemio, saprò davvero chi sono. Adesso sono un po' preoccupata per la chemio perché ora tutto si sta rigenerando e la chemio uccide... per questo sono un po' preoccupata ma io credo ai miei oncologi».

«Mi è stato sempre accanto»

L'attrice ha spiegato che l'ex marito Massimo Ciavarro le è stato sempre accanto: «Massimo è stato sempre al mio fianco. Lui mi ha anche accompagnato a fare vari esami quando avevo appena scoperto tutto. Lui è stato con me in ospedale. Noi abbiamo avuto un grande amore e una grande storia e adesso siamo molto amici. Lui è un po' burbero ma, poi, c'è sempre e anche in maniera molto tenera».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Maggio 2024, 18:17

