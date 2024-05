Carlo Conti alla conduzione di Sanremo, Marco Maccarini lancia una frecciata: «Anche un sottoscala va bene»

Carlo Conti, dopo il quinquennio di Amadeus, è stato scelto come Direttore Artistico e Conduttore del Festival di Sanremo 2025 e 2026: dopo 10 anni, uno dei volti di punta della RAI tornerà così all'Ariston, ottenendo subito le congratulazioni di Amadeus ma anche una particolare richiesta da parte di un collega, che parla polemicamente di un 'sottoscala'.





I 10 cantanti che hanno scritto a Carlo Conti non appena si è saputo della sua conduzione: Amadeus li aveva bocciati a Sanremo?

La questione del sottoscala

Il collega in questione è Marco Maccarini, ex Iena e storico volto di MTV. Ma in cosa consiste la questione del 'sottoscala' che tanto sta facendo discutere? Perché quella di Maccarini rappresenta una richiesta provocatoria? E come avrà invece risposto Carlo Conti? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

