Cecilia Rodriguez, addio al nubilato scatenato in Andalusia: Belen e il piatto “hot” a sorpresa

Cecilia Rodriguez e l'addio al nubilato hot in Andalusia. Insieme a Belen e tanti altri amici, Cecilia è volata nel sud della Spagna per festeggiare l'addio al nubilato in attesa del matrimonio con Ignazio Moser, nozze programmate per il 30 giugno prossimo. Una Cecilia decisamente scatenata fin dall'arrivo all'aeroporto, con un velo da sposa già esibito prima di salire sul van che ha portato tutto il gruppo nella location scelta, come lo sono gli amici invitati al super party ribattezzato "Cechu se va a casar". Una festa che inevitabilemente regala, come dire, anche risvolti piccanti.

