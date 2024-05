Fedez-Cristiano Iovino, la cifra dell'accordo a Pomeriggio 5: «Me l'hanno rivelata: parliamo di tanti, tanti soldi»

di Cristina Siciliano

A Pomeriggio 5 si è parlato nuovamente del caso Fedez-Cristiano Iovino. La conduttrice Myrta Merlino ha mandato in onda una clip riassuntiva di tutto quello che sarebbe accaduto nelle ultime ore, a partire dall'accordo transattivo tra il rapper e il personal trainer che, a quanto pare, dovrebbe mettere la parola fine alla vicenda dell'aggressione avvenuta a Milano lo scorso aprile. A commentare la vicenda in collegamento dallo studio, Davide Maggio, che ha rivelato a Myrta Merlino di essere a conoscenza della cifra.

Fedez-Cristiano Iovino, accordo dopo l'aggressione a Milano: «Il personal trainer non querela»



La polemica

«Questa storia racconta il personaggio - ha sottolineato l'esperto di gossip Davide Maggio in collegamento con Pomeriggio 5 -. Perché bisognerebbe inserire nei manuali di giurisprudenza questo nuovo modus operandi. Una persona che non è presente si accorda con la vittima? Ma è una cosa incredibile. Tra l’altro non dico la cifra esatta, però me l’hanno riportata, ma non ho avuto modo di approfondirla, ma parliamo di tanti, tanti soldi. L’unica considerazione che mi viene da fare in questo momento è che alla fine chi riesce sempre ad uscirne da queste situazioni è chi ha delle grandi possibilità. Parliamo di tanti soldi. Quindi questa è una triste verità». «Questa è una brutta storia - ha continuato Paola Saluzzi -. Lui continua ad avere questo stato parallelo di non salute. Si arriva a questo accordo ma quello che viene da dire "peccato". L'importante è non sbagliare più».

Cosa è successo

Con un accordo, firmato alla presenza dei loro legali, Fedez e Cristiano Iovino mettono insomma un punto fermo nel caso del pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, quando il personal trainer dei vip venne aggredito in via Traiano, a Milano, da un gruppo di 8-9 persone.

Fedez, riconosciuto da due testimoni presenti sul luogo dell'aggressione, ossia i vigilantes della palazzina, e immortalato anche dalle telecamere di sorveglianza, è stato iscritto nelle scorse settimane nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per rissa, lesioni e percosse in concorso. Per procedere con questi ultimi due reati, però, sono necessari la querela e il referto medico da parte della persona offesa, in questo caso Iovino, che tuttavia quella notte stessa aveva rifiutato il trasporto in ospedale e che non avrebbe collaborato alle indagini. E ora con questa «soluzione transattiva», raggiunta tra i legali, gli avvocati Gabriele Minniti, per il rapper, e Daniele Barelli, per Iovino, quest'ultimo ha rinunciato a presentare querela.

Le accuse cadranno: ecco in quale caso

Se la denuncia non sarà depositata entro luglio - e alla luce del nuovo accordo non dovrebbe proprio accadere - le accuse di lesioni e percosse cadranno automaticamente. Rimarrebbe quella per rissa, procedibile d'ufficio, ma ancora tutta da valutare. La notizia della transazione, confermata da fonti legali, è stata anticipata nel primo pomeriggio da Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, che ha anche pubblicato alcune immagini di Fedez e Iovino insieme ai propri avvocati poco prima di firmare l'accordo, in base al quale il rapper verserebbe anche una somma al personal trainer romano.

Quando si era diffusa la notizia della presenza di Fedez al pestaggio, il cantante, ex di Chiara Ferragni, aveva commentato la vicenda con i giornalisti. «Io non c'ero e dalla telecamera non si vede niente», aveva detto. «Tutti parlano di un massacro - ha aggiunto - ma se questa persona non è stata portata in ospedale, non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza».

Ancora sconosciuti i motivi di quella lite scoppiata nella discoteca milanese e proseguita, poi, con l'aggressione in strada in via Traiano. In un primo momento si era ipotizzato che potesse avere a che fare con una ragazza, Ludovica di Gresy, che in un'intervista al Messaggero nei giorni scorsi, però, ha smentito in modo categorico la sua presenza. Intanto, le indagini della Procura di Milano vanno avanti per identificare tutti gli aggressori, tra cui ci sarebbero stati anche ultrà della curva sud milanista, tra cui, pare, Christian Rosiello, anche «guardia del corpo» di Fedez. Indagini che si intersecano, tra l'altro, con quelle già aperte da tempo sulla galassia degli ultras a Milano e sui loro business illeciti.

