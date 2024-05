«La neonata non vuole dormire all'asilo nido», la vice direttrice la lega a testa in giù per un'ora e mezza e la piccola muore: condannata

di Redazione web

«Una bambina troppo rumorosa ed esigente», e poi «richiedeva troppe attenzioni». Queste sono le "colpe" di Genevieve Meehan, di appena nove mesi, uccisa da chi avrebbe dovuto prendersene cura nell'asilo nido di Cheadle Hulme, Stockport, in Inghilterra, il 9 maggio 2022. L'infermiera, nonché vicedirettrice dell'asilo nido, la 37enne Kate Roughley, ha punito la piccola sottoponendola a un'agonia durata per un'ora e 37 minuti, durante i quali non faceva altro che ignorarla e a ripeterle con noncuranza di smettere di lamentarsi. La piccola è morta per asfissia in seguito a una letale combinazione di «stress patofisiologici», dopo che l'infermiera l'ha messa a testa in giù, legata stretta a un pouf e avvolta in una coperta.

Roughley ha creato per Genevieve un «ambiente di sonno molto pericoloso» che l'ha condotta alla morte, ha affermato il legale dell'accusa Peter Wright e l'ha fatto solo perché "non dormiva abbastanza". L'infermiera si è difesa dicendo che la bambina aveva lo spazio sufficiente a muoversi, lasciando intendere che avrebbe potuto eventualmente anche liberarsi. Tutt'altra storia racconta l'autopsia, così come sono di segno contrario le conclusioni dei pubblici ministeri e del giudice che l'ha ritenuta colpevole per la morte della neonata. A nulla sono serviti gli interventi dei paramedici subito dopo il ritrovamento del corpo.

Le reazioni dei genitori

Rabbia dei genitori durante il processo, che secondo loro sarebbe potuto essere evitato se la donna avesse confessato subito, evitando loro un'ulteriore dolore.

La condanna

Nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio, una giuria composta da sei uomini e sei donne presso la Crown Court di Manchester ha ritenuto all'unanimità Kate Roughley colpevole di omicidio colposo nei confronti di Genevieve Meehan al termine di un processo durato quattro settimane. Nella prossima udienza verrà stabilita la pena che la donna dovrà scontare.

