Terremoto Campi Flegrei, Bruno Vesta confonde il supervulcano con il Vesuvio: la gaffe a Porta a Porta

C'è stata un po' di confusione nell'ultima puntata di Porta a Porta. È andata in onda una gaffe colossale in diretta televisiva quando si è trattato il tema dei Campi Flegrei, di cui si è parlato ampiamente nel corso della serata. Peccato che, però, i Campi Flegrei sono stati confusi con il Vesuvio.

Cosa è successo

Durante la puntata si è fatta molta confusione tra il supervulcano che da mesi sta facendo tremare la popolazione locale e un altro vulcano napoletano, il Vesuvio. Ma in cosa è consistita la gaffe portata in diretta televisiva da Bruno Vespa e che sta facendo discutere così tanto gli osservatori? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme, anche perché da una trasmissione di approfondimento come Porta a Porta nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

