​Cena al ristorante al primo appuntamento, lui vuole usare un coupon per pagare il conto: «È andato a prenderlo in auto... aiutatemi»

di Redazione Web

Un primo appuntamento al ristorante, come tanti altri. I due si erano conosciuti su un'app di incontri e dopo aver scambiato qualche messaggio hanno deciso di vedersi. Solitamente, quando si arriva a questo punto (seduti l'uno davanti all'altra, con i rispettivi piatti davanti e i primi accenni di conversazione), il problema arriva insieme al conto: chi paga?

Comincia allora il dibattito, una querelle senza fine che vede vari schieramenti contrapposti. Qualcuno afferma che è l'uomo a doversene occupare, una tradizione che viene dal passato, quando solo gli uomini disponevano di uno stipendio. Qualcun altro sostiene che è colui o colei che invita, al di là del genere, ad avere l'onere del conto. Per Allison, invece, il problema è relativo al metodo di pagamento: il ragazzo vuole usare un coupon.

Il video della ragazza ha raccolto opinioni contrastanti sulla decisione di lui, tra chi lo reputa un campanello d'allarme e chi approva.

L'appuntamento finito male

Allison ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui inquadra il tavolo del ristorante e scrive: «Al primo appuntamento lui mi ha chiesto se fosse un problema andare in macchina a prendere il coupon...

Nei commenti, gli utenti sono indecisi. C'è chi afferma che si tratti di una cosa positiva perché vuol dire che è responsabile quando si tratta delle proprie finanze, che Allison dovrebbe tenerselo stretto e che il campanello d'allarme, semmai, è l'atteggiamento della ragazza. D'altra parte, c'è chi pensa sia esagerato un atteggiamento del genere al primo appuntamento e che il gesto lo faccia risultare un po' tirchio.

In un altro video, Allison spiega che l'uso del coupon non è stato il problema principale della serata. Inizialmente, tra l'altro, ha creduto che si trattasse di una scusa per defilarsi e lasciarla lì da sola. «Avrei lasciato passare la cosa del coupon, ma la verità è che non era proprio come mi aspettavo, penso che il suo profilo sull'app fosse ingannevole. Prima dell'appuntamento ha detto che sarebbe stato l'ultimo perché troppo spesso è rimasto deluso dalle differenze della ragazza rispetto alla foto profilo».

Una volta arrivati al ristorante, lui «mi ha detto "sono felice che tu sia proprio come in foto", ma non mi ha fatto realmente alcun complimento. Io avrei voluto ribattere "e io sono felice che tu abbia indossato il cappello e il cappotto per tutta la serata". Non so cosa non abbia funzionato. Forse anche il fatto che abbia detto di essere un graffitista».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA