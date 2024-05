Valeria Marini, torta gigante per il compleanno ma la festa è un flop: i vip hanno dato buca ai 57 anni della showgirl

Tanti auguri a Valeria Marini, che martedì 14 maggio ha compiuto 57 anni. Per festeggiare, la celebre showgirl italiana ha organizzato una grande festa di compleanno. O almeno così suggerisce la torta, a forma di cuore rosso e dalle dimensioni gigantische. Peccato che, però, al party non erano presenti così tante persone da avere la necessità di portare un torta così grande.

Secondo le prime indiscrezioni sulla serata, sono stati diversi i vip che hanno dato "buca" alla showgirl per quello che sembrerebbe essersi rivelato un compleanno "flop".

Una festa poco stellare

Valeria Marini è arrivata al locale su un pulmino grigio, a differenza dei soliti van neri. È scesa, mostrando ai fotografi un vestito rosso scintillante, abbinato a una lunga giacca brillantinata del medesimo colore. Dietro di lei il suo hair stylist di fiducia, Federico Fashion Style, anche lui vestito con un completo elegante rosso accesso.

La showgirl è entrata nel locale sfilando su un red carpet, che però non è stato cavalcato da altre celebrità, riporta Tag24. Tra le star attese c'erano Alba Parietti, Pamela Prati, Anna Falchi e Giucas Casella. Ma di loro nessuna traccia. A sfilare sul tappeto rosso volti poco noti dalle copertine delle riviste glamour, come lo stilista Anton Giulio Grande e Gianluca Mech. Seguiti soltanto da due nomi conosciuti dal pubblico, come Rocco Casilino (accompagnato dal fidanzato) e Manuela Arcuri.

Per entrare, secondo alcune fonti, la showgirl sembrerebbe aver dileguato i fotografi e i giornalisti dicendo: «Non c'è spazio per tutti». Ma chissà se, almeno la torta, è avanzata per loro che stavano fuori ad aspettare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA