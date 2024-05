Denise Pipitone, Piera Maggio: «Ci hanno segnalato una ragazza straordinariamente simile a lei, la stiamo cercando»

Mara Venier apre la puntata del 12 maggio di Domenica In con un'intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. «Ho deciso di scrivere un libro per Denise perché c'è una parte di me che non era mai stata raccontata - ha spiegato Piera Maggio a Mara Venier -. Quel libro è stata quella parte di verità che non tutti conoscevano. In questo libro è la mamma che parla. Volevo tirar fuori quella che era la mamma di Denise e poi spero che un giorno mia figlia abbia tra le mani questo libro». Una storia di cui si è tornato a parlare soprattutto negli ultimi giorni perché la donna ha rivelato di aver trovato due microspie occultate all'interno delle prese elettriche di casa sua. Sono quasi 20 anni che la mamma di Denise continua a portare avanti la sua battaglia nella speranza di poter riabbracciare la figlia.